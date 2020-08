Forte dei Marmi ricorda Alberto Sordi

Il 5 agosto inaugura a Villa Bertelli di Forte dei Marmi una mostra che celebra i 100 anni di Alberto Sordi, nello stesso giorno uno spettacolo dedicato ad 'Albertone', entrambi promossi dall'Associazione Arte di Apoxiomeno presieduta da Orazio Anania in collaborazione con l'International Police Association (Ipa), Villa Bertelli e il Comune di Forte dei Marmi.



'Alberto Sordi fuori dal set' è la prima rassegna fotografica che celebra il centenario della sua nascita. 40 immagini inedite per una mostra che presenta un Alberto Sordi mai visto prima: fuori dal set, nelle pause di realizzazione dei film e in scatti personali, attraverso immagini 50x70 in bianco e nero e a colori provenienti dagli album di famiglia dell'ideatore e curatore della mostra, il giornalista Igor Righetti, cugino del grande attore, e dall'agenzia Reporters Associati & Archivi/Alessandro Canestrelli di Roma. Il curatore istituzionale è Massimo Magurano.



Fotografie preziose che immortalano l'attore anche assieme ad altri grandi personaggi come David Niven e Vittorio De Sica. Molti scatti riguardano immagini inedite nelle pause di realizzazione di alcuni film celebri con Alberto Sordi in divisa come 'I due nemici', 'Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo', 'Il commissario', 'Il vigile' e 'Ladro lui, ladra lei'.