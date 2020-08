Fuga di forzisti nella Lega, Anelli: "Prematuro parlarne"

"E' stato un incontro interessante, fatto in funzione delle amministrative che si terranno in alcuni comuni lombardi, ma parlare di possibili passaggi alla Lega è prematuro". Così il capogruppo del Carroccio al Consiglio regionale della Lombardia Roberto Anelli ha commentato l'incontro avvenuto due lunedì fa in Regione tra il segretario del partito Matteo Salvini e i consiglieri di Forza Italia Alessandro Fermi, presidente dell'assemblea lombarda, la bresciana Simona Tironi e Alan Christian Rizzi, sottosegretario regionale ai Rapporti con le delegazioni internazionali.



"Al momento la priorità è far ripartire la Lombardia. Dopodiché la Lega valuta tutte le persone che vogliono entrare. Quando e se decideranno vedremo il da farsi" ha aggiunto Anelli. L'incontro di Salvini con i forzisti, al quale oltre ad Anelli ha partecipato anche il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, è stato confermato anche da Fermi, che ha spiegato: "Non c'è nessuna segretezza, un incontro segreto non lo fai a Palazzo Lombardia. Abbiamo visto Salvini un paio di settimane fa e con lui abbiamo affrontato un po' di temi, dalle amministrative alla situazione politica in Regione e a livello nazionale. E' stato un incontro piacevole, Salvini si è dimostrato disponibile ad ascoltare i vari problemi. E' stata un occasione per conoscerci" ma il tema di un eventuale passaggio alla Lega "non è stato oggetto dell'incontro".



Un anno fa gli stessi esponenti di Fi che hanno incontrato Salvini avevano già valutato l'ipotesi lasciare Forza Italia per aderire a Cambiamo!, il movimento di Giovanni Toti. Con loro c'era anche l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. L'unico a passare con Toti era stato invece il consigliere bergamasco Paolo Franco.