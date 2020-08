Caso camici, la Lega: "Per le Opposizioni prima le vacanze poi la sfiducia..."

I consiglieri di opposizione "sono talmente preoccupati da quello che secondo loro avrebbe fatto di male il presidente Attilio Fontana, che anziché chiederlo di mandarlo a casa subito in agosto, prima si permettono di fare le vacanze e poi di andare in Aula con la fiducia". Cosi' il capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Lombardia Roberto Anelli commenta la decisione dei gruppi di minoranza Pd, M5S, Civici e Azione di depositare la mozione di sfiducia non subito ma in modo da essere discussa a settembre, dopo la pausa estiva.



"Se fossi stato in loro - ha detto Anelli - avrei depositato immediatamente la mozione di sfiducia, cercando di mandare a casa il prima possibile il presidente Fontana. Ovviamente questo significava fare un consiglio straordinario ad agosto. Invece preferiscono prediligere prima le vacanze. Questa è l'attenzione nei confronti dei lombardi: le priorità sono le ferie e poi al rientro cercare di mandare a casa il presidente".



Per Anelli i gruppi di opposizioni sono dunque "abbastanza ridicoli e poco seri". "Ovviamente - ha rimarcato - il presidente Fontana per noi e' intoccabile, e penso che nemmeno tutti i consiglieri di minoranza voteranno per mandarlo a casa, perché se si dovesse tornare al voto molti di loro non rientrerebbero in Consiglio".