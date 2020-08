La Sinistra estrema non vuole gli F16 in Italia

"Arriveranno dalla Germania altri 28 cacciabombardieri F-16. Saranno dislocati a breve ad Aviano con un conseguente, non meglio precisato, trasferimento di personale. Il nostro Paese è sempre a disposizione, con imbarazzante servilismo, ai movimenti militari degli Stati Uniti senza che dal governo o dalle fila dei sedicenti sovranisti arrivi mai un cenno di dignità e senso di responsabilità. È ora di ripudiare la guerra come detta l'articolo 11 della Costituzione. Diciamo no al trasferimento degli F16 a Aviano!". Lo dicono Maurizio Acerbo e Gregorio Piccin, segretario e responsabile pace del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.