Treviso, gli immigrati devastano la caserma. Ira di Salvini

Infermeria invasa e distrutta. Per paura del covid, o meglio per rabbia rispetto alle restrizioni anti-covid, gli immigrati hanno devastato l'ex caserma Serena di Treviso, messa in quarantena dal governatore leghista Luca Zaia, che nelle scorse ore aveva dichiarato: ""Il virus non deve uscire dalla caserma. Per me la caserma rimane zona rossa dal punto di vista sanitario e gli ospiti devono sottostare a regole sancite per legge. Il soggetto positivo va incontro a multa e conseguenze penali se esce dalla quarantena".



"L'ospitalità va garantita a chi scappa dalla morte e dalla fame, i dati ci dicono che questi casi costituiscono il 5% del totale. Il 90% degli arrivi riguardano cittadini che vengono da Paesi in cui non c'è guerra o persecuzione. Non capiamo per quale motivo dobbiamo avere in Veneto oltre il 55% dei focolai che vengono da fuori", aveva detto. Ira anche di Salvini, che twitta: "Gli ospiti non vogliono stare in quarantena e distruggono l'infermeria". Il problema indubbiamente c'è e resta, visto che stiamo parlando di uno dei più grandi focolai scoppiati in Italia dopo la fine del lockdown, con oltre 130 contagiati tra migranti e operatori.