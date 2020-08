Mantova, il Centrodestra presenta la squadra di Rossi

C'era anche il consigliere regionale leghista Alessandra Cappellari, tra gli ospiti alla presentazione del candidato del Centrodestra per le comunali a Mantova, Stefano Rossi. Che ha annunciato "una lista puramente civica, senza professionisti della politica. Metteremo grande passione in una sfida che parte da zero a zero". Il candidato sindaco del centrodestra ha presentato nella sede di via Grazioli i trentadue candidati al consiglio comunale di Mantova Ideale, civica che lo sosterrà nella corsa a via Roma. Due le dipendenti Corneliani presenti in lista, Federica Reali e Marzia Smiglieri. Molti gli esponenti della società civile: un medico, due avvocati, un ambulante ex pugile, un geometra e l'ex presidente del Parco del Mincio.