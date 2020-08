Immigrati, Lampedusa scoppia ma il Governo che s'inventa?

Lampedusa scoppia, ma l'Italia anziché bloccare gli arrivi - ripresi a raffica col bel tempo - che fa? Pattuglia i confini...francesi. Non ha peli sulla lingua il redattore de La Verità Francesco Borgonovo, che oggi in prima pagina sul quotidiano milanese scrive: "Invasione continua, Lampedusa scoppia. Ma noi pattugliamo i confini...francesi. Nell'isola migranti lasciati sul molo, altre fughe di infetti e il Viminale dice balle sui tamponi. Il governo giallorosso ha deciso di tener fuori gli immigrati. Raffreddate gli entusiasmi, però, perché mica li tengono fuori dall'Italia. Gli stranieri che bloccheranno, al contrario, sono quelli che dal nostro territorio tentano di raggiungere la Francia attraversando la frontiera a Nord Est...". In altre parole, ci teniamo in casa chi cerca di scappare all'estero...