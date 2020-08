Gli astronauti della SpaceX pronti a tornare sulla Terra

Gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley sono a bordo della SpaceX e si preparano a lasciare la Stazione spaziale internazionale per tornare sulla Terra. Lo ha annunciato la Nasa. Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) è un'azienda aerospaziale statunitense con sede a Hawthorne (California), USA. Costituita nel 2002 da Elon Musk con l'obiettivo di creare le tecnologie per ridurre i costi dell'accesso allo spazio e permettere la colonizzazione di Marte.



L'azienda ha sviluppato i lanciatori riutilizzabili Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy, e le capsule Dragon e Dragon 2 (Crew Dragon), per rifornire la Stazione Spaziale Internazionale. I traguardi di SpaceX includono il primo razzo a propellente liquido finanziato da privati a raggiungere l'orbita (Falcon 1 nel 2008); è stata inoltre la prima compagnia privata a lanciare in orbita e recuperare un veicolo spaziale (Dragon nel 2010) e la prima a inviare un veicolo spaziale verso la ISS (Dragon nel 2012). Ha effettuato anche il primo atterraggio propulsivo di un razzo orbitale (Falcon 9 nel 2015), il primo riutilizzo di un razzo orbitale (Falcon 9 nel 2017), ed è stata inoltre la prima compagnia privata a lanciare in orbita verso la ISS con successo 2 astronauti della NASA (Crew Dragon nel 2020), pronti ora a tornare a terra.