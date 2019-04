Rallentamento, Conte: "Lo avevamo previsto, per questo fatta una manovra espansiva"

"Il Governo aveva previsto il rallentamento del debito pubblico per questo ha elaborato una manovra che vuole perseguire una politica espansiva ma responsabile approvando misure di cui il paese necessitava da troppi anni per ristabilire equità sociale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del colloquio a Palazzo Chigi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker.



"Sul Def, l'impalcatura non cambia rispetto allo scenario concordato con la Commissione lo scorso dicembre". "In settimana confidiamo approvare il decreto crescita con misure in grado dare impulso a crescita e effettiva e potenziale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine del colloquio a Palazzo Chigi con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, spiegando di aver illustrato a Juncker anche il decreto sblocca-cantieri.



"Abbiamo avuto un colloquio cordiale e costruttivo come sempre, abbiamo fatto un giro d'orizzonte su tutti i temi": ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker.



In materia di immigrazione serve "una solidarietà più articolata tra l'Europa e l'Italia, che porta un grande fardello". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, tornando a ricordare il finanziamento di un miliardo dato all'Italia per l'immigrazione e che dunque l'Ue non l'ha lasciata sola.



L'incontro con il premier Conte e "andato benissimo. È stato intenso, cordiale e produttivo". Ma sui provvedimenti chiave del governo, Quota 100 e Reddito di cittadinanza il Premier "non ha cambiato idea", ha dichiarato Gurria dopo l'incontro durato più di un'ora.