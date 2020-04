Coronavirus, frignano i crucchi: "L'odio per i tedeschi torna a diffondersi in Italia"

"L'odio contro la Germania e i tedeschi torna a diffondersi in Italia, attraversando classe politica e opinione pubblica, a causa delle tensioni generate dalla pandemia di coronavirus e del no del governo federale alla proposta italiana per l'introduzione degli eurobond". E' quanto riferisce il settimanale Die Zeit, riassumendo (a cazzo) l'ondata di sentimenti antigermanici in Italia con una metafora: "A Roma è tornato l'orribile tedesco". Beh, se ne chiedano il motivo...