Clandestini in Messico, scatta l'accordo di governo coi Paesi del Centroamerica

Nel suo primo atto di governo, il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, si è accordato ieri con i governi di El Salvador, Guatemala e Honduras per mettere le basi di una cooperazione volta ad costruire un Piano di sviluppo integrale che stimolerà sviluppo e opportunità di varia natura nella regione, al fine di contribuire alla prevenzione del fenomeno migratorio attaccandone allo stesso tempo le cause.



Durante una cena offerta ai suoi invitati internazionali nel Palazzo nazionale, Lopez Obrador ha firmato il documento di cooperazione con i presidenti di Guatemala, Jimmy Morales Cabrera, dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez Alvarado, e con il vice presidente di El Salvador, Oscar Samuel Ortiz Ascencio. Nel testo dell'Accordo si precisa che "El Salvador, Guatemala e Honduras sono riconoscenti per l'iniziativa del presidente del Messico di rendere disponibili nuove risorse e per voler contribuire con la sua esperienza al successo di questo sforzo congiunto".



L'intesa, indica il quotidiano La Jornada, "contempla un lavoro per la creazione di un fondo, con l'obiettivo fondamentale di far funzionare il Piano di sviluppo integrale che preveda programmi, progetti e azioni specifiche, in modo da generare posti di lavoro e combattere la povertà". Con questa iniziativa, sostiene il governo di Città del Messico, "ci impegniamo con la regione del 'Triangolo settentrionale' a rafforzare lo sviluppo sociale e combattere in modo integrale le cause del fenomeno migratorio".