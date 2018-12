La lieve carezza del tramonto, il nuovo romanzo di Rosetta Spinelli

Una donna matura, Gigì, e una nipote sognatrice, Sofia, sono le protagoniste del nuovo romanzo di Rosetta Spinelli: La lieve carezza del tramonto. Rosetta vive a Veduggio, in Brianza, ma ha origini venete. Ha lavorato nel mondo discografico ed è stata insegnante. Questo è il suo terzo romanzo. La scrittura è la sua grande passione, ma anche una continua catarsi. Ha una grandissima abilità nell’interpretare personaggi di età diverse, senza far capire al lettore che lo scrittore è una persona sola.



La lieve carezza del tramonto è un viaggio nel tempo che parla di donne, le protagoniste assolute dei suoi romanzi, e della loro forza nel rimettersi in gioco. Gigì, come si capisce già dalle prime righe, è una donna con un passato molto doloroso che nasce proprio dalla sua infanzia passata in un paese lontano con la sua famiglia. Infatti questa storia farà rivivere il momento storico del disastro di Marcinelle.



Era il 1956 quando nella miniera di carbone di Bois du Cazier di Marcinelle, in Belgio, divampò un incendio che provocò la morte di 262 persone, di cui 136 erano immigrati italiani. Questa tragedia provocò profonde ferite nelle famiglie dei lavoratori che persero anche la speranza.

Rosetta ci parla del dolore, ma anche dell’amore e della capacità di accettarlo come se il tempo volesse ricompensare le donne per le sofferenze subite.





“Non c’era più tempo per progetti a lunga scadenza ma solo attimi da vivere al meglio con chi ancora ti poteva procurare un’emozione. Perché puoi avere anche cent’anni ma le emozioni non si spengono mai”, afferma convinta l'autrice. E come darle torto?