Manovra, Di Maio: "Non fermiamoci ai numerini"

Secondo il il vicepremier M5s, senza tradire gli italiani si può trattare con l'Ue. "Non fermiamoci ai numerini", ha rilevato Luigi Di Maio. "Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia".



"Poi, nella trattativa, se non si chiede al governo di tradire gli italiani, perché noi non tradiremo gli italiani", ha concluso, "possiamo portare avanti tutti i punti di caduta e compromessi che vogliamo".