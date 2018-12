Milano, figuraccia Caritas: attacca il Decreto Sicurezza. La Lega: "Non l'ha letto"

"La Caritas milanese scende in campo con una posizione più da politici che da benefattori. Il Decreto Sicurezza voluto dalla Lega infatti non esclude chi è regolarmente inserito negli sprar ma mette seri paletti per i nuovi arrivati che, lo ricordo, sono sempre meno per merito del lavoro di Salvini, che passando dalle parole ai fatti ha chiuso i porti italiani in 20 giorni di lavoro. Ricordo alla Caritas che gli unici che devono avere paura del Decreto Salvini sono i mafiosi, gli occupanti abusivi, e chi ha partecipato al banchetto del business dell’immigrazione, tanto più che nessuno vieta di ospitare persone in difficoltà con un regolare permesso di soggiorno", commenta Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, dopo che la Caritas milanese ha criticato il Decreto Salvini.



"Fare i buoni samaritani finché ci sono sul piatto €35 al giorno è piuttosto facile per tutti e minacciare di buttar fuori dai percorsi avviati sarebbe una pazzia non solo nei confronti degli immigrati ma dell’intera città. Buon lavoro dunque a chi continuerà a ricevere un contributo importante da parte del Ministero degli Interni nel sostegno e aiuto ai rifugiati cioè coloro che scappano da guerre, pestilenze e carestie e buona chiusura a chi ha goduto dei 5 miliardi all’anno regalati dal Pd con 4 milioni di disoccupati italiani e 5 milioni in stato di povertà", continua.



"Per chi si preoccupa dei cinquecento senzatetto sappia che è sufficiente andare per le vie del centro di Milano per fare una triste conta di persone italiane e straniere che dormono tra i cartoni nella totale indifferenza del Pd che governa la città al caldo dei salotti", conclude il parlamentare del Carroccio.