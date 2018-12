Prescrizione finto problema, caso Diciotti ribadisce che sono altre le questioni da affrontare

Tentare di far passare la prescrizione come uno dei mali che affligge la giustizia italiana significa non voler affrontare con onestà e competenza una delle tante criticità del nostro caro (anzi carissimo in termini di costi per i cittadini) sistema giudiziario. La prescrizione, infatti, non è la causa di una delle sue storture, ossia la lunghissima durata dei processi, ma semplicemente una possibile conseguenza ideata per mettere una pezza nella falla. A tutela, aggiungerei, soprattutto di quel circa 50% di indagati o imputati che alla fine dell'odissea processuale non vengono ritenuti colpevoli.





Basterebbe osservare la recentissima e arcinota vicenda "nave Diciotti" per rendersi conto che sono ben altre le questioni di cui occuparsi per restituire ai cittadini una giustizia degna di tale nome. Innanzitutto lo stesso identico fatto, a distanza di pochi giorni, è stato valutato in modo diametralmente opposto da due procure della stessa nazione, della stessa regione. Dalle procure non di due diversi stati, ma addirittura di due città ubicate a pochi chilometri l'una dall'altra.



Quella di Agrigento ha ipotizzato gravi reati a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini, quella di Catania, successivamente risultata competente per territorio, ha invece avanzato richiesta di archiviazione evidentemente ritenendo che il ministro Salvini abbia semplicemente fatto il proprio dovere nell'ambito delle facoltà riconosciutegli dalla carica ricoperta e quindi dallo stesso ordimento giuridico italiano. Ma dico io: è accettabile che lo stesso fatto a distanza di pochi giorni sia valutato in modo così diametralmente opposto?



Non passa così la sensazione che non basti essere innocenti ma che occorra anche avere la fortuna di incontrare il magistrato che se ne renda conto? E' possibile accettare tanta discrezione in un settore che può condizionare il futuro di una persona? Certo, avviare un'indagine o meno non significa essere colpevoli, ci sono tre gradi di giudizio, ma uscire subito da un processo con l'archiviazione o restarvi per un decennio equivale ad avere condizionata la vita per tutti quegli anni. Vuol dire perdere serenità per tre, cinque o dieci anni che siano! In Italia le lungaggini processuali diventano una pena ingiusta per chi è innocente!





E poi vogliamo parlare del tempo impiegati dal pm di Agrigento per chiudere l'indagine sul ministro Salvini? Pochissimi giorni! Tempo record dei record oserei dire! Eppure la prassi processuale testimonia in senso diametralmente opposto: la stragrande maggioranza degli indagati prima di ricevere l'avviso di conclusione delle indagini e potere quindi iniziare a capire da cosa difendersi deve attendere mesi e mesi, se non anni! Anche questa è una ingiusta discrezionalità che rende la giustizia italiana poco trasparente oltre che incerta per i suoi utenti: c'è una bella differenza tra il restare indagati per qualche giorno o per diversi mesi. Anche questi tempi rappresentano una pena per chi è innocente.





Riflettiamoci allora, la giustizia italiana non è malata di prescrizione, ma lo è di eccessiva discrezionalità, di incertezza sulla configurazione di un reato o meno e soprattutto sui tempi del processo. Molto spesso sembra di essere di fronte ad un terno al lotto! Non parliamo poi della discrezionalità nell'applicazione delle misure cautelari: fatti identici, provvedimenti diversi anche all'interno dello stesso tribunale!





Qualcuno la finisca quindi di dare in pasto a qualche ignorante il finto problema della prescrizione, sono ben altre le questioni da affrontare. E per farlo, come per scriverlo, ci vogliono le palle oltre che una vera conoscenza della materia di cui si è chiamati ad occuparsi!