Mes, Cottarelli: "Il vero problema è ridurre il debito pubblico"

Il vero problema non è il Mes, ma la riduzione del debito pubblico. In un lungo articolo pubblicato sul La Stampa, il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università cattolica, Carlo Cottarelli, ammette che alcuni elementi del piano di riforma del Meccanismo di stabilità europeo "potrebbero aumentare il rischio di una crisi sul mercato dei titoli di Stato italiani".



Ma osserva anche che "il dibattito cui abbiamo assistito negli ultimi giorni rasenta l'assurdo". Innanzitutto, sottolinea l'economista, "è assurdo che a gridare allo scandalo siano quelli che erano al governo quando l'Italia sottoscrisse l'accordo". In secondo luogo, aggiunge, "è assurdo che chi per anni ha sostenuto che un Paese in crisi non debba essere costretto a fare austerità per ripagare i creditori ora si inalberi per una riforma che condizionerebbe i prestiti del Mes proprio per non pagare i creditori".