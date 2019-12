Accoltellato al mercatino di Natale a Bolzano, è grave

Un uomo di 29 anni, di origini tunisine, è stato accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri al parco della Stazione di Bolzano, vicino alla grande ruota panoramica allestita in occasione del mercatino di Natale. L'uomo, soccorso inizialmente da due finanzieri impegnati nei controlli di prevenzione al mercatino, è stato trasportato all'ospedale di Bolzano dove è ricoverato in gravi condizioni.



All'arrivo della Polizia di Stato che indaga sull'accaduto - pare una lite - gli aggressori si erano dileguati. Il parco della Stazione, dove in questo periodo si trovano le casette addobbate e illuminate per le festività, è notoriamente una zona di degrado, tra aggressioni e spaccio di droga. Nel primo fine settimana il Mercatino di Natale di Bolzano è già stato preso d'assalto dai turisti - quasi tutti italiani - giunti in città anche con 300 pullman. Nella giornata di ieri è stata denunciata anche una serie di borseggi.