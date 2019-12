Minaccia la ex fidanzata, arrestata "risorsa" a Udine

Arrestato da agenti delle Volanti della Questura di Udine un 27enne marocchino deferito la scorsa estate all'Autorità Giudiziaria per violenza sessuale ed atti persecutori ai danni dall'allora sua fidanzata, reati per i quali gli era stato imposto il divieto di avvicinamento alla donna e il divieto di recarsi nei luoghi da lei frequentati.



Il giovane la sera del 26 novembre l'aveva però incontrata nei pressi della stazione ferroviaria e l'aveva minacciata in presenza di più persone, turbandola al punto di farla cadere in un attacco di panico e di farle richiedere il soccorso dei sanitari. A seguito di quanto avvenuto il Gip del Tribunale di Udine ha accolto la richiesta del Pm disponendo per lo straniero la custodia cautelare in carcere.