La Lega a Conte: "Risponda all'inchiesta delle Iene sul conflitto d'interessi"

"Le chiedo con grande serenità - visto che ora ha problemi più grandi del gruppo della Lega, ha il problema Iene adesso - perché non ci racconta qualcosa sul conflitto di interessi del quale Le Iene si stanno occupando, mi piacerebbe sapere la sua opinione". Lo ha detto in Aula del Senato il leghista Alberto Bagnai, intervenendo dopo l'informativa del premier Conte sul Mes, e riferendosi alla trasmissione delle Iene, che domani sera manderà in onda un servizio in cui vengono mostrati "una serie di documenti inediti e clamorosi - si legge sul sito della trasmissione -, secondo i quali Giuseppe Conte, nella vicenda del concorso all'università e del suo rapporto professionale col maestro e mentore Guido Alpa, non avrebbe detto tutta la verità".