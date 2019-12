Il Pd contro la Raggi: "Civitavecchia non è la sua discarica"

"Il problema dei rifiuti a Roma non si risolve spostando la mondezza da una parte all'altra. Se la sindaca pensa di aver trovato la soluzione trasformando Civitavecchia in una discarica si sbaglia di grosso. Fanno bene i cittadini e sindaci del territorio a ribellarsi". É quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Basta prese in giro - continua Pedica - La Capitale ha bisogno di nuovi impianti ma Raggi continua a girare a vuoto senza mai decidere. A questo punto, bisogna solo mettere la parola fine".