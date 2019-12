"Conte Pinocchio". Seduta sospesa al Senato

Seduta sospesa al Senato, per la tensione sorta al termine dell'intervento di Matteo Salvini. Dopo i richiami al leader del Carroccio del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, per i toni usati nei confronti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, seguiti alle proteste dei capigruppo del Pd, Andrea Marcucci, e del Misto, Loredana De Petris, i senatori della Lega sono tornati a esporre i cartelli 'Conte Pinocchio'.



Agli ulteriori moniti di Casellati, sono seguiti scambi di accuse tra gli esponenti leghisti e quelli della maggioranza, con l'ex ministro Gian Marco Centinaio che si è rivolto verso i banchi di M5S e Pd affermando 'ti faccio un c.... così". Quindi la decisione del presidente del Senato di sospendere la seduta.