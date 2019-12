Richiedente asilo rapisce e stupra donna nel Padovano

"Fa orrore e raccapriccio la terribile vicenda che arriva dal padovano, dove un 26enne richiedente asilo nigeriano per dieci giorni ha rapito, segregato in una casa, picchiato e violentato una ragazza di 22 anni". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato.



"Questo grave episodio, per cui auspico il massimo rigore da parte dei giudici, conferma ancora una volta che tra le decine di migliaia di immigrati africani che ospitiamo come richiedenti asilo - immigrati che nella stragrande maggioranza dei casi non scappano da nessuna guerra o persecuzione, e non hanno nessuno requisito per ottenere la protezione internazionale – ci sono delinquenti e violenti", continua.



E conclude: "L’ho già detto e lo ripeto: ma per quale motivo un cittadino nigeriano va ospitato per due anni come richiedente asilo, mantenuto di tutto, quando non ci sono guerre da cui scappare dalla Nigeria? In ogni caso, per quanto riguarda il rapimento e lo stupro prolungato, per me la soluzione è sempre una: la castrazione chimica".