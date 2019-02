Orlando firma per accogliere gli immigrati: "Atto dovuto"

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha firmato i primi provvedimenti per l'iscrizione all'anagrafe di 4 stranieri con permesso di soggiorno in corso per motivi umanitari e come richiedenti asilo, nonostante il decreto sicurezza lo vieti.



Le richieste di iscrizione erano state ritenute "irricevibili" dall'anagrafe alla luce del decreto Salvini, ma il sindaco ha deciso di agire direttamente come "ufficiale di governo e ufficiale d'anagrafe".



Per Orlando, "è obbligo del sindaco rispettare la Costituzione e ad essa adeguare la propria attività, procedendo ad una doverosa lettura costituzionalmente corretta e sistematicamente adeguata". Sono 200 le pratiche in attesa.