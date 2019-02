Venezuela, tutti in piazza per cacciare kompagno Maduro

L'opposizione venezuelana, guidata dall'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò, scenderà in piazza per chiedere la convocazione di nuove elezioni politiche e presidenziali nella giornata in cui il governo di Nicolas Maduro celebra il ventennale della "rivoluzione bolivariana" di Hugo Chavez.



A Caracas sono previsti due distinti cortei che in zone diverse della capitale dovrebbero partire alle 10 ora locale (le 16 ora italiana). "Dobbiamo scendere in strada in tutto il Venezuela e nel mondo con un obbiettivo chiaro: sostenere l'ultimatum dei Paesi membri dell'Unione Europea", aveva spiegato giovedì Guaidò.