Francia, fino a 10.000 gilet gialli attesi oggi a Valence

Fino a 10.000 "gilet gialli" sono attesi oggi a Valence, nella Drome, per il 12esimo atto della protesta organizzata dal movimento: lo hanno annunciato le autorità municipali, affermando di avere concordato con la prefettura alcune misure di sicurezza eccezionali. Molti "gilet gialli" di Auvergne-Rhône-Alpes hanno confermato la loro intenzione di aderire a questo evento, presentato come una "marcia regionale" su una pagina di Facebook che ha già più di 5.000 manifestazioni di interesse.





Il corteo di protesta avrà inizio alle 13. In città si è recato, la settimana scorsa, il presidente Emmanuel Macron, che ha partecipato a un incontro con funzionari locali. "Ci aspettiamo da 8.000 a 10.000 manifestanti, e ci sono timori, come abbiamo visto in altre manifestazioni tra cui quella di Bourges, per la partecipazione di circa il 10% di teppisti", ha detto il sindaco Nicolas Daragon.