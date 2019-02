Sisma di magnitudo 3.3 tra Firenze e Forlì

Una scossa di terremoto magnitudo 3.3 è stata avvertita tra le province di Firenze e Forlì-Cesena, al confine tra Toscana e Romagna. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) segnala che l'ipocentro è stato a 6 chilometri di profondità e l'epicentro ad 8 chilometri dal comune di San Godenzo (in Toscana) e a 10 chilometri da quello di Premilcuore (in Romagna). Non sono stati segnalati danni a persone o cose.