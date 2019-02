Orlando, primo cittadino dei Clandestini

Come se un Anti Cristo diventasse parroco, così Leoluca Orlando Sindaco di Palermo, lavora ed agisce nel nome del popolo straniero. Il primo cittadino siciliano ha firmato i primi quattro provvedimenti per iscrivere all’anagrafe libici e bengalesi, dai 26 ai 49 anni con permesso di soggiorno umanitario e come richiedenti asilo, nonostante il Decreto Salvini ne vieti la possibilità.



Era stato il primo a lanciare il guanto di sfida, impartendo l’ordine agli uffici: “di sospendere la legge 132 del 2018”, ma ovviamente i dipendenti hanno risposto picche, dati i risvolti legali della procedura. Sì perché per Orlando non si poneva il problema che cittadini italiani potessero perdere il posto di lavoro, l’importante era fare eco contro il Ministro degli Interni.



Per aggirare l’ostacolo allora, sul portale anagrafe ha agito in prima persona, usando le proprie credenziali. Adesso sono 200 le pratiche in attesa di essere illecitamente registrate. Dal Viminale sono stati tranchant: “Chi violerà la legge ne risponderà.”



Prima che intervenga un Tribunale però, ci sarà la condanna del consenso, da cattivo amministratore. A Palermo dal 2009 in poi il tasso di occupazione è in costante calo, e dopo Napoli, è la grande città con la peggiore performance. “Una situazione in caduta libera. Da Palermo partono ogni anno 10 mila persone, emigrano verso il Nord e all’estero non solo i giovani più capaci ma anche gli operai specializzati del manifatturiero.”



A dirlo è la stessa Cgil locale. Ben 3.781 imprese cancellate nel periodo 2009-2016. Evidentemente il Sindaco Orlando non aveva medaglie al petto d’appuntarsi, così per uscire dal cono dei fallimenti si è erto a difensore dei clandestini. Per chi non lo sapesse infatti è al quinto mandato non consecutivo, a partire dal 1985. Forse scoperto il bluff cerca un nuovo parterre elettorale.