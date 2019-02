Quel concerto Punk-Rock veramente alternativo

Tra i musicisti contemporanei italiani davvero fuori dagli schemi, cioè non conformi al Pensiero Unico e al Jet Set, spicca sicuramente Giovanni Lindo Ferretti, cantante e fondatore di uno dei più importanti gruppi Punk degli anni Ottanta, i CCCP Fedeli alla linea, poi CSI (1982-2000), convertitosi nel 2000 dal comunismo alla fede cattolica, dopo aver iniziato a cercare, come ha scritto su “Avvenire” il 20 aprile 2008, “tra i libri dell'allora cardinal Ratzinger per capire perché molti ne parlassero male. E ora che sono tornato a casa, Benedetto XVI è il mio maestro”.

Sulla vita e sul percorso di conversione religiosa della rockstar emiliana è uscito persino un Docufilm, dal titolo Fedele alla linea (regia di Germano Maccioni, 2013, 74 min.) che, attraversando le utopie politiche del progressismo radicale e del Sessantotto, descrive come Giovanni Lindo sia arrivato infine alla fede in Cristo e alla Verità tornando peraltro a vivere poveramente nella casa di campagna dei suoi cari.

Da qualche anno Ferretti è tornato sui palchi di club e festival musicali con il concerto “A cuor contento”, che ricalca i tour precedenti nella forma ma non nella sostanza. L’ex CCCP torna infatti a raccontarsi esclusivamente con le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei suoi due principali gruppi, con una nuova scaletta che comprende anche qualche brano tratto da “Saga, il Canto dei Canti”, ultimo album pubblicato nel 2013 da Sony Music. 28 i brani previsti, si parte con Morire e conclude il concerto il noto brano Spara Jurij, pubblicato nel 1984 dalla Attack Punk Records, nel quale si evoca un incidente avvenuto il 1º settembre 1983, quando dei caccia sovietici abbatterono il Volo Korean Air Lines 007 fuori rotta e sconfinato nello spazio aereo russo, credendolo un aereo spia statunitense e causando 269 vittime.

Sul palco stasera con Giovanni Lindo Ferretti, come nei tour precedenti, due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli (chitarra elettrica, violino) e Luca A. Rossi (basso, chitarra elettrica, batteria elettronica), entrambi componenti degli Üstmamò, ad assicurare alle canzoni una nuova – e fedele allo stesso tempo – veste elettrica. “A cuor contento” è anche un album, registrato durante il tour 2011, disponibile su cd, vinile e digitale.

Appuntamento quindi a Ciampino (Roma), con l’esibizione all’Orion Club (viale J. F. Kennedy 52) dello storico leader dei CCCP, con apertura dei botteghini alle ore 21 e inizio show ore 23. Biglietti disponibili anche in cassa dalle ore 21 al costo di 18 euro.