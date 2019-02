In Egitto scoperto un sito con 40 mummie (ma non è il Pd...)

Un sito con 40 mummie è la prima scoperta archeologica annunciata per il 2019 in Egitto. Lo segnala un messaggio del ministero delle Antichità egiziano postato su Facebook. La scoperta è stata fatta a Touna El-Jabal, nei pressi di Minya, poco più di 200 km a sud del Cairo. E' il terzo anno consecutivo che viene annunciato un rinvenimento nell'area e stavolta, oltre alle mummie, sono stati trovati anche "numerosi utensili in ceramica".



Le circa 40 mummie, riferiscono le autorità egiziane, sono state trovate all'interno di camere funerarie scavate nella roccia. Appartengono ad una famiglia della classe media vissuta probabilmente nel periodo tolemaico, romano o bizantino. I reperti sono in buone condizioni e almeno dieci sono di bambini.



Alcune sono decorate con scritture a mano in demotico, una forma usata appunto dalla gente comune. Oltre a ceramiche, sono stati rinvenuti anche papiri e sarcofagi colorati.