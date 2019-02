Migliaia di gazebo per "Salvini non mollare"

Sabato 2 febbraio e domenica 3 febbraio la Lega si mobilita scendendo in piazza con migliaia di banchetti a sostegno del vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Invitiamo tutti i cittadini a passare ai nostri banchetti per mettere la propria firma a sostegno del ministro Salvini che, paradossalmente, rischia di finire sotto processo semplicemente per aver applicato le leggi vigenti e averne preteso il rispetto per la sicurezza di tutti noi. Con la Lega al Governo, con Salvini ministro degli Interni, abbiamo praticamente azzerato gli sbarchi, abbiamo dimezzato il numero di richiedenti asilo presenti nelle nostre strutture e implementato i rimpatri. E aggiungo: siamo riusciti ad abbassare drasticamente il numero di partenze dalla Libia e conseguentemente il numero delle vittime nel Mediterraneo. Questi sono dati inconfutabili. Per cui forza, venite tutti ai nostri gazebo a firmare", dichiara il parlamentare Paolo Grimoldi.



E in poche ore sono arrivate quasi 150mila richieste di conferma email delle sottoscrizioni online a salvininonmollare.it. 20mila sono già state smaltite.