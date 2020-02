Malpensa, Scurati: “No del TAR grave danno alla mobilità della Lombardia”

“Quarant'anni di sforzi ritardati a forza di ricorsi e di obiezioni pseudoambientaliste. Se così fosse, il risultato sarebbe un grave danno alla mobilità di tutto il territorio". Amareggiata Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, alla notizia della decisione del TAR Lombardia di annullare la delibera 2018 con cui il Cipe stanziava 220 milioni di euro per la strada di collegamento Vigevano Abbiategrasso Magenta Malpensa.



“Le obiezioni di natura tecnica - prosegue Scurati - potevano essere valutate con maggiore attenzione in un’ottica di sviluppo infrastrutturale e invece tutta o quasi l’azione dei Comuni di Vigevano, Abbiategrasso, Magenta, Robecco e di Regione Lombardia rischia di essere vanificata, questo mentre ad oggi l'hub di Malpensa resta un punto di riferimento per tutto il nord del Paese senza adeguati collegamenti”.



Scurati conclude ricordando che Regione Lombardia valuterà se e come ricorrere al Consiglio di Stato, una volta lette le motivazioni, sollecitando a sua volta il Governo a procedere nella stessa direzione”.