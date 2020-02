Soros sta con le Sardine

George Soros getta la maschera e si dichiara un sostenitore delle Sardine, intese come movimento anti-Salvini. Il miliardario nemico dei sovranisti ha dichiarato che le Sardine "fanno sperare per il futuro dell'Europa, insieme all'attivismo dei sindaci, impegnati nel cambiamento climatico".



"Dalla fine dell'anno", ha dichiarato Soros in un'intervista al Corriere della Sera, "abbiamo visto un'accelerazione di eventi niente male, ecco perché ho speranza, anche se sarebbe più facile disperarsi. Faccio due esempi: il fenomeno delle Sardine, un movimento dal basso, che ha davvero fatto arrabbiare... come si chiama? Ah sì, Salvini".