Coronavirus, il contagio sale vertiginosamente

Altro che una cinquantina di morti! La Cina ha alla fine ammesso di aver assistito ad un brusco aumento delle morti per coronavirus: secondo le statistiche ufficiali il numero di decessi è salito da 259 a 304 in 24 ore. I casi confermati del virus sono saliti a 14.380, secondo i media statali, con la maggior parte dei nuovi casi nell'Hubei, la provincia cinese centrale dove l'epidemia è scoppiata per la prima volta, a dicembre.





E intanto rientrano in Italia dalla Cina gli italiani potenzialmente esposti a rischio contagio (ma non infetti, al momento). "Non potranno riabbracciare i familiari. Al massimo potranno parlarci per telefono. E poi, forse già dopo qualche giorno di quarantena, incontrarli in locali isolati. Dall’altra parte di un vetro. Misure necessarie per evitare rischi di un potenziale contagio da coronavirus, che i 67 italiani in arrivo nella prima mattinata di domani (alle 8.15) all’aeroporto militare di Pratica di Mare, vicino Roma, accettano volentieri", scrive oggi il Corriere della sera. "Basta che ci riportano a casa, Wuhan è una città fantasma", dichiara uno di loro, modenese. Ironia della sorte o macabro scherzo, ieri la nostra tv ha trasmesso il film Virus mortale...