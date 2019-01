Violenza urbana, autista aggredito da otto ragazzi: ha perso quattro denti

E' stato dimesso in serata dal trauma center dell'ospedale Villa Sofia l'autista del bus Amat 628 aggredito da una gang di ragazzi, alcuni testimoni hanno parlato di otto persone, nella fermata di Villa Adriana, a Palermo. Accade nella insicura Palermo guidata dal sindaco Leoluca Orlando, in una città in cui la maggioranza che sostiene il sindaco, storico esponente del centrosinistra, nelle scorse settimane ha ritenuto di dover bocciare in consiglio comunale il decreto sicurezza varato su proposta del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.





Tornando alla cronaca, i ragazzi avrebbero cercato di aprire il vano motore dell'autobus, l'autista è sceso per fermarli ma a quel punto è stato preso a pugni e calci. I carabinieri stanno indagando per risalire agli aggressori.





"Eseguiti tutti gli accertamenti e le opportune verifiche - spiega il direttore del trauma center di Villa Sofia Antonio Iacono - il paziente, che è molto provato dal punto di vista psicologico per quanto è accaduto, ha espresso il desiderio di trascorrere la festa di Capodanno con la propria famiglia e siccome le sue condizioni di salute lo consentono lo manderemo a casa. Lo abbiamo monitorato nell'arco delle 24 ore - aggiunge Iacono - e sarà dimesso con una prognosi di 5 giorni. Il paziente è stato colpito al viso, al cranio, all'addome e al torace e ha perso anche 4 denti.