AUTOSTRADE SICILIANE IMPREPARATE AD UNA NEVICATA

Ecco le parole di Fabio Cantarella responsabile enti locali della Lega in Sicilia,le autostrade siciliane sono totalmente impreparate ad una breve nevicata,invito l'assessore Falcone e il presidente Musumeci ad adottare misure adeguate,la Lega e' lieta di fornire ogni aiuto necessario per la sicurezza degli utenti che utilizzano le autostrade siciliane,come sta facendo per le aree colpite dal terremoto nel catanese. La Lega difende i cittadini e il territorio,questo dovete saperlo.