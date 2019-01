Permesso di soggiorno e residenza, il sindaco chiede ai suoi di non applicare decreto Salvini

Leoluca Orlando dice no al decreto sicurezza introdotto dal ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Dopo l'aggressione subita il giorno prima di Capodanno da un autista del trasporto interno locale, accerchiato e picchiato da otto giovani che tentavano di aprire il vano motore dell'autobus di linea, la risposta del sindaco palermitano dimostra di anteporre le simpatie politiche alla sicurezza collettiva. Il sindaco preferisce concentrarsi su altro.





Adesso Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia nell'Isola, non sarà più solo nella sua quotidiana battaglia alla Lega e a Matteo Salvini. I due "volti nuovi" della politica siciliana, Miccichè e Orlando, adesso potranno far squadra assieme. Magari proprio Micciché potrebbe tentare di avvicendarsi a Orlando alla guida della Città. I flirt miccicheniani col Pd sono ormai noti, sin dalla "storica" quanto inguardabile conferenza stampa tenuta con la Boldrini sotto nave Diciotti nei giorni in cui il ministro dell'Interno giocava una battaglia campale per le sorti della nostra nazione che ha prodotto un meno 85% di sbarchi rispetto al passato, gente che non fuggiva da alcuna guerra ma pretendeva di essere mantenuta qui in Italia. E non di rado la guerra ce l'hanno portata in casa nostra, con violenze sulle donne, spacciando morte, litigando tra di loro, irrompendo nelle case dei siciliani (in tanti ricordano ancora la recente aggressione al commissario Garozzo ad opera di tre extracomunitari, uno già noto per spaccio), impegnando oltremodo le nostre forze dell'ordine spesso aggredite e costrette a dedicarsi a loro lasciando scoperti i territori.





In una Palermo insicura, Orlando che fa? Sfrutta le opportunità offerte ai sindaci dal decreto sicurezza? Per nulla! Per adesso si dedica ad inviare una nota ai suoi uffici, disponendo di non applicare nel capoluogo siciliano alcune delle sagge misure volute da Matteo Salvini in materia di cittadinanza e permesso di soggiorno. Orlando ha chiesto al competente direttore comunale dell'ufficio Anagrafe di approfondire tutti i profili giuridici anagrafici che deriveranno dall’applicazione della normativa che adesso prevede come il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo pur costituendo un valido documento di riconoscimento, non basterà più per iscriversi all’anagrafe e quindi ad avere la residenza. Con tutte le conseguenze che ne derivano. Orlando ha chiesto al dirigente anche l'individuazione di tutte le normative vigenti utili, in sostanza, ad aggirare la norma voluta da Matteo Salvini.