Salvini: " Conte mi batte nei sondaggi? Alle urne non esiste"

"Se pensano che Conte possa essere il loro candidato allora sono proprio alla canna del gas. Conte non ha un voto, non esiste: ha scoperto il gusto della poltrone e ci vuole rimanere. È passato da 'viva la flat tax' ad 'abbasso la flat tax', dal no all'autorizzazione a procedere contro di me al sì. Conte è irrilevante: si goda il potere finché può. Per i sondaggi anche Monti e Gentiloni erano in vetta ma poi si è visto che non avevano il voto del popolo". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista a La Stampa a proposito dei sondaggi sul premier Giuseppe Conte.