Pompieri aggrediti a Milano. Grimoldi: "Banlieu parigina"

"L’anno 2020 a Milano sotto il profilo dell’ordine pubblico si è aperto esattamente come si era chiuso il 2019: nel peggiore dei modi. Nella notte due ragazze aggredite e molestate sessualmente e, episodio ancora più inquietante, in via Gola, la strada salita tristemente alle cronache più nere per il degrado, lo spaccio e le occupazioni abusive, un gruppo di teppisti incendia dei rifiuti in strada e aggredisce con lancio di sassi e bottiglie la squadra di Vigili del Fuoco intervenuta per spegnere il rogo.



"Roba da banlieu parigina… e invece accade a Milano. Che dire? Chi ben comincia… E ovviamente registriamo il solito totale silenzio del sindaco Giuseppe Sala, che parla sempre di tutto e altrettanto regolarmente tace sorvolando su questi gravi e quotidiani episodi di criminalità". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.