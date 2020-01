Conte, sveglia: ci mancano 50mila infermieri!

L'Oms denuncia le difficili condizioni di lavoro di infermieri e ostetriche. Secondo i dati Oms infermieri e ostetriche rappresentano quasi il 50% della forza lavoro sanitaria globale, ma nel mondo la carenza di infermieri e ostetriche è pari a oltre il 50% dell'attuale carenza di operatori sanitari. L'Oms chiede che tutti i paesi raggiungano l'"obiettivo 3 di sviluppo sostenibile" in materia di salute e benessere e stima che il mondo avrà bisogno di altri 9 milioni di infermieri e ostetriche entro il 2030.



In Italia la carenza calcolata della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) è di circa 50mila infermieri che con gli effetti di "Quota 100" potrebbero superare i 70mila (oltre 30mila mancano sul territorio). Per questo a livello internazionale si sottolinea la necessità di prevedere un aumento degli investimenti nella forza lavoro infermieristica e l'Oms e i suoi partner solleciteranno i Governi con messaggi chiave che riguardano la professione nell'ottica di un miglioramento complessivo dell'assistenza a livello di tutti i Paesi.