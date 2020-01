Deputato Leu aggredito da due neofascisti. La vicinanza di Calderoli

"Solidarietà e vicinanza al deputato di LEU, Arturo Scotto, per la grave aggressione subita a Venezia. Un abbraccio a lui, alla sua famiglia e al giovane intervenuto per soccorrerlo. Quanto accaduto è gravissimo e conferma l’inaccettabile clima di odio politico in cui sta sprofondando il Paese: le continue minacce di morte a Salvini, le aggressioni da parte dei centri sociali e degli anarchici ai banchetti dei militanti leghisti in Emilia nelle scorse settimane e questa aggressione a Scotto confermano una deriva estremista, tanto a sinistra quanto a destra, sempre più pericolosa. Fermiamo tutti gli estremisti, neri o rossi che siano". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.