La Libia (di al-Serraj) aspetta i soldati di Erdogan

Il Parlamento di Ankara si riunisce oggi in sessione straordinaria per votare l'invio di militari turchi in Libia, come richiesto dal governo del premier libico Fayez al-Serraj. L'obiettivo è quello di rafforzare la presenza militare a sostegno del governo di accordo nazionale per fermare l'avanzata dell'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, impegnato da aprile in un'offensiva per prendere il controllo di Tripoli.



La sessione odierna è stata convocata dal presidente del Parlamento turco Mustafa Sentop, dopo la mozione presentata dall'ufficio della presidenza turca. Nella mozione si parla di una spedizione militare in Libia della durata di un anno, finalizzata anche a proteggere gli interessi turchi nel Paese africano.