Ministro cinese minaccia gli USA: "Se ci attaccate perdiamo in due"

La Cina non esiterà a contrattaccare per difendere i propri interessi, ma avverte che una guerra con gli Stati Uniti sarebbe "un disastro" per entrambi i Paesi. "La Cina non attaccherà se non sarà attaccata", ha dichiarato il ministro della Difesa cinese, Wei Fenghe, durante il suo intervento agli Shangri-La Dialogue di Singapore sulla sicurezza in Asia, in corso in queste ore, ma Cina e Stati Uniti comprendono che "un conflitto, o una guerra tra di loro, porterebbe a un disastro per entrambi i Paesi e per il mondo".