Gentiloni: "Il Governo ci ha isolato e umiliato in Europa"

"L'anno che abbiamo alle spalle è stato bruttissimo", dice il presidente Pd, Paolo Gentiloni, che in un'intervista a La Stampa parafrasa le parole del premier Giuseppe Conte sull'anno bellissimo e attacca: "Il governo sembra perennemente sull'orlo di una crisi di nervi ed e' quindi possibile che si vada al voto. Questo equilibrio instabile potrebbe reggere per qualche mese o anche incepparsi nel giro di poche settimane".



L'ex premier avverte che "per l'Italia questo mix di minacce, veti, promesse, illusioni e' molto pericoloso. E temo la prospettiva che a questo cocktail si voglia dare come sbocco una chiamata dell'opinione pubblica contro il nemico esterno di Bruxelles. Siamo soli in Europa come non siamo mai stati in settant'anni. L'onda sovranista non c'è stata e noi restiamo isolati con la nostra difficoltà economica, con allarmanti tensioni in diverse istituzioni. E purtroppo ci vuole poco a innescare meccanismi di emarginazione dell'Italia dall'Unione europea. L'Ue ha molti nodi da sciogliere ma fuori dall'Ue c'è solo il tradimento degli interessi degli italiani", sostiene Gentiloni, che aggiunge: "Trovo umiliante per un paese come Italia essere assente dalle scelte politiche che l'Unione farà nei prossimi anni, economiche e migratorie. E' assente dalla trattativa sui vertici delle istituzioni europee. Non influisce sulla scelta del prossimo presidente della Bce. Si limita ad una discussione su un posto in commissione. Ma l'esame anche su questo sara' severo e le candidature devono essere qualificate".



Secondo Gentiloni, "c'è uno spazio per un centrosinistra che arrivi alla maggioranza per governare. E va cercato in diverse direzioni. Capisco che il dibattito si concentri sull'area moderata o centrista per l'evidente subalternità di Forza Italia a Salvini. Ma segnalo che bacini ancora più larghi sono rappresentati da milioni di astenuti e da un elettorato molto mobile dei 5Stelle".