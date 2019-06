La Cina "difende" la strage di Tien An Men

La repressione delle proteste pro-democratiche di piazza Tiananmen, di cui ricorre in questi giorni il trentesimo anniversario, è stata "corretta" ed è la ragione per cui è stata mantenuta la stabilità in Cina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Pechino, Wei Fenghe, nel corso del suo intervento agli Shangri-La Dialogue di Singapore, sulla sicurezza in Asia.



Quella avvenuta a Tiananmen è stata "una tempesta politica e un disordine politico", ha detto Wei. "Il governo centrale ha preso misure decise e l'esercito ha preso misure per fermare e calmare i tumulti. Questo è il modo corretto. E' la ragione per cui la stabilità del Paese è stata mantenuta". Il numero di morti e feriti tra i rivoltosi che all'epoca scesero in piazza chiedendo democrazia è incerto, è uno dei segreti meglio custoditi da Pechino.