Neymar accusato di stupro a Parigi

Il fuoriclasse brasiliano Neymar è stato accusato di stupro da una donna non identificata che lo avrebbe denunciato venerdì scorso a San Paolo, in Brasile. I fatti, secondo quanto riportato dai media brasiliani, sarebbero avvenuti in un hotel di Parigi il 15 maggio.



Secondo la denuncia, i due si sono conosciuti su Instagram. Neymar avrebbe poi invitato la donna a Parigi e si sarebbe presentato ubriaco in hotel, dove poi l'avrebbe violentata. Lui respinge le accuse e parla di "tentativo di estorsione".