In arrivo cento profughi dalla Libia

Le partenze di immigrati non accennano a stopparsi, favorite dal bel tempo e nonostante il fatto che il ministro Salvini blocchi i barconi e le Ong. Il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi, che trasporta un centinaio di profughi raccolti al largo delle coste della Libia, si trova a 3 miglia dal porto di Genova, scortato da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Il pattugliatore è in attesa di entrare in porto, operazione che avverrà una volta entrate le navi passeggeri in transito.