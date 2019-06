Le Ong tornano a scassarcele: "Tunisia non sicura, i migranti li prenda l'Italia!"

Le Ong tornano ad insistere, prepotentemente, quasi in Italia comandassero loro: dobbiamo prenderci i clandestini. La scusa? Questa volta che i campi tunisini non sono sicuri (avevan detto la stessa cosa della Libia. Ma chi l'avrebbe mai detto che in tutto il Mediterraneo il paradiso in terra fosse proprio casa nostra....). "La Tunisia non ha un sistema di asilo funzionante e non può essere definito un luogo sicuro per migranti e rifugiati. I più vicini porti sicuri sono Italia e Malta".



Lo ha scritto su Twitter Medici senza frontiere dopo il rifiuto delle autorità tunisine di ingresso al porto di Zarzis del rimorchiatore Maridive 601, con a bordo 75 migranti salvati venerdì scorso da un naufragio nel Mediterraneo. Maridive 601 è ancora in attesa dell'autorizzazione ad entrare in porto per sbarcare le persone recuperate in mare.