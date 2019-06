Torre Colimena - Taranto: Chi sfila e chi sbarca

Sono sbarcati per essere inclusi nella festa della repubblica? Una settantina di giovani maschi pakistani è sbarcata questa mattina sulla spiaggia di Torre Colimena, marina di Manduria (Taranto) Tutti uomini adulti e qualche minorenne: quasi tutti, dopo essere stati fermati dai carabinieri sulla litoranea di Torre Colimena e nella località balneare di San Pietro in Bevagna, sono stati accompagnati provvisoriamente nello stadio comunale della vicina Avetrana. Successivamente saranno trasferiti nell’hot spot di Taranto Sono partite le operazioni di accoglienza, a cui partecipano le associazioni di volontariato. Le forze dell’ordine stanno indagando per individuare l’imbarcazione che ha portato i migranti sul litorale ionico https://www.laringhiera.net/sbarcano-a-torre-colimena-70-migranti-verso-lhotspot-di-taranto/