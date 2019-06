2 Giugno, Grimoldi: "Ma Fico sa dei furti dei rom?"

"Ringraziamo il presidente Fico per aver dedicato la festa del 2 giugno non agli anziani soli, non ai malati, non ai disoccupati o a chi è senza una casa, non a chi vestendo con onore una divisa serve e difende ogni giorno lo Stato, la legalità e ognuno di noi, ma ai rom". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.



"Forse Fico, come prima di lui la Boldrini con cui sta avendo una preoccupante continuità ideologica e un ancora più preoccupante distacco dalla realtà quotidiana, ignora che moti di quei rom vivono per scelta in campi nomadi abusivi trasformati in aree senza legge, dove avvengono crimini di vario genere, dallo spaccio alla ricettazione di merce rubata, forse Fico non legge le agenzie che ogni giorno raccontano di ladre rom sempre incinta per evitare gli arresti fermate dopo decine di furti, dei loro continui borseggi in metro o nelle stazioni, dei tanti minorenni rom che guidano senza patente auto rubate causando incidenti anche gravi o addirittura mortali, o che in un campo rom alle porte di Milano c’era persino una fonderia clandestina per fondere l’oro e trasformarlo in lingotti...", ha aggiunto.



Concludendo: "Comunque presidente Fico i cittadini italiani apprezzeranno questa sua dichiarazione, ne sono certo...".