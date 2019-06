"Sono profugo gay". Ma stupra due ragazzine

Che ai finti profughi i compagni abbian "insegnato" a spacciarsi per gay perseguitati, pur di avere asilo politico è cosa nota. Solo che adesso si pagano le conseguenze dello sciagurato buonismo radical chic. "La terribile vicenda di Viterbo, dove un immigrato pakistano ha violentato due 14enni, è ancora più ripugnante pensando al fatto che questo individuo era stato accolto in Italia in quanto si era dichiarato omosessuale e per questo a rischio nel caso fosse rimandato in Pakistan". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



Che aggiunge: "Ora in Pakistan tornerà subito perché verrà espulso e a questo punto affari suoi se correrà rischi o meno, la cosa non ci riguarda. resta il dramma di queste sue bambine violentate e la preoccupazione pensando che altre migliaia di immigrati avranno ottenuto la medesima protezione semplicemente dichiarando di essere omosessuali".



"Adesso però auspico che la sezione del Tribunale di Firenze che nell’aprile 2017 ha concesso la protezione a questo individuo, e che nel primo semestre del 2017 ha accolto l’87,5% delle domande di protezione, rifletta sulle conseguenze tragiche delle loro scelte, di cui sono responsabili", conclude.